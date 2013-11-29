中国出动战机查证美日军机飞越识别区

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

中国军方表示，星期五出动两架战斗机，查证了十二架美国和日本侦察机和军机飞越东海防空识别区。这也是自11月23日中国宣布东海防空识别区后，第一次宣布派遣军机到该识别区。中国军方说，他们仅仅辨识了外国军机，但没有采取进一步的行动。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

中国上个星期宣布所有进入东海防空识别区的飞机都必须事前通知中国当局，否则将采取防御措施。但美国、日本和韩国都先后派军机进入该区域，不接受中国设立识别区的做法。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

中国国防部表示，星期五升空的中方战斗机识别并监督了两架美国侦察机和十架日本军机，包括预警机、侦察机和战斗机。中国空军忠实履行了其使命和任务，对东海防空识别区进行巡逻。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国五角大楼表示，美国将继续和盟国合作，照常在该区域执行任务。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

日本方面拒绝证实任何飞行细节，但表示，日本继续在该区域照常行动。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada