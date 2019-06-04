又有一公司竞价购买 Air Transat

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

魁北克省的 Mach 集团 （Groupe Mach inc.）提出愿意以每股 14 加元的价格收购魁省旅游包机公司 Air Transat。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这个出价高于加拿大航空公司 (Air Canada) 5 月份的出价，加航 5月份与 Air Transat 进行独家谈判，提出的收购股价为每股 13 加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Mach 集团表示，其目标是在 Transat 的牌子下建立一个全球领先的综合性国际旅游公司，Mach 还承诺将保留 Air Transat 在蒙特利尔市的总部和高管团队。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Mach 集团主要以房地产领域的业务而闻名，2016年 11月，该集团以 4200 万加元购买了加拿大广播公司法语部 Radio-Canada 的老楼以及部分土地，并称要把这个地方建成一个 “灯光区”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（Radio-Canada ）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada