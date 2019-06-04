中国海关将严查从加拿大进口的肉类产品

加拿大农业部星期二发布的一份通知说，中国海关总署计划加强对加拿大肉类产品的检查。加拿大驻北京大使馆被告知，中国方面将打开所有集装箱进行检查，在某些情况下会挨个检查所有产品。
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中国官员给出的理由是最近一些猪肉货运出现了不符合规定的情况，以及非洲猪瘟的危险和打击走私的措施。
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加拿大肉类委员会要求旗下加工厂加强监督，遵守所有规定，强调最微小的违规行为都可能导致对中国肉类出口全盘受影响。
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中国在此之前已经停止进口加拿大油菜籽，并暂停了两家猪肉加工厂商的进口许可。
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（RCI with Thomson Reuters, CBC News）
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