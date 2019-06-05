国际妇女大会The Women Deliver 在温哥华举行

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国际妇女大会 The Women Deliver 2019 于 6 月 3日- 6日在加拿大的温哥华市举行，这是世界上规模最大的一个以性别平等、女性健康和权利为主题的国际会议。

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今年有来自 160 多个国家的近 7,000 多名代表前来温哥华参加会议，包括外交官员、研究人员、妇女权利活动人士等，其中 20% 为年轻代表。

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会议的日程将侧重于性别平等、妇女的健康、营养、教育、在经济和政治领域拥有的权利，等等。

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开幕式上的主讲嘉宾包括埃塞俄比亚总统 Sahle-Work Zewde、肯尼亚总统 Uhuru Kenyatta 和加纳总统 Nana Addo Dankwa Akufo-Addo。

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加拿大总理贾斯汀·特鲁多 （Justin Trudeau ） 也在开幕式上发表了演讲，并参加了圆桌会议。

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（Radio Canada）

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