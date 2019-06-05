贸易战给加拿大经济前景蒙上阴影

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由于贸易战紧张局势升级，这个星期，两个大银行削减了对加拿大经济增长的预测。

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美银美林

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美银美林（Bank of America Merrill Lynch）的经济学家把加拿大今年的经济增长预测从 1.5% 下调为 1.3%，并将明年的增长预测从 1.8% 下调至1.3%。

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经济学家周二（6月4日）在一份报告中表示，鉴于油价下跌和贸易战升级的风险，我们认为 2019 年的 GDP 增长产生下行风险。

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美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）周二在伦敦举行的新闻发布会上重申，可能会在下周一对来自墨西哥的产品征收新关税，因为墨西哥人在大量涌入美国。

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美银美林的报告说，美国对墨西哥的关税威胁，贸易战升级，全球贸易不确定性增加，这对加拿大的投资和出口都有负面作用，新的预估是加拿大的出口将下降10% 。

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经济学家还表示，由于新的关税，他们认为美国、加拿大和墨西哥之间的新贸易协议今年 “不太可能” 被批准。

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报告还说，尽管今年开局较为强劲，但美国基准石油 – 西德克萨斯中质原油（West Texas Intermediate）的价格在今年4月触及高点后已下跌近 20%，加拿大西部精选石油 （ Western Canadian Select ）的油价在 4月份达到高点后已经大幅下跌近 30%。

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加拿大国家银行

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与此同时，加拿大国家银行（National Bank of Canada）也把今年的经济增长预测从 1.6% 下调至 1.4%。

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国家银行的高级经济学家 Krishen Rangasamy 表示，加拿大就业增长强劲，房地产市场稳定，美国取消钢铁和铝的关税，以及加元疲软都有利于经济增长，但是，中美贸易战的升级带来了新的风险。

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Krishen Rangasamy 在一份报告中说：美中贸易战只在不超过一定程度的前提下才会对加拿大有利。

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加拿大今年第一季度的经济年增长率为 0.4%，略高于去年最后一季度 0.3% 的增幅，但低于预期。

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加拿大第一季度的出口也下降 1%，这是自2017年以来首次出现的季度下降。

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其他银行也可以效仿

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加拿大的其他银行也在密切关注全球贸易局势的发展，准备更新对经济前景的预测。

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蒙特利尔银行 BMO 资本市场的首席经济学家道格·波特（Doug Porter）表示，蒙特利尔银行对加拿大的增长预测已经处于低端，为 1.4%，但如果美国对墨西哥的关税在下周实施，则银行将 “重组” 整体预测。

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多伦多道明银行 TD Economics 的高级经济学家布莱恩·德普拉托（Brian DePratto）表示，道明银行也正在重审其增长预测，并将在下周公布新的预测。

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与此同时，加拿大帝国商业银行资本市场（CIBC Capital Markets）的高级经济学家罗伊斯•门德斯（Royce Mendes）也表示，在美中贸易战和英国脱欧的背景下，CIBC 也在审查其对北美经济增长的预测。

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然而，他补充说，最新的经济数据看起来并不是 “特别脆弱”，第二季度的增长有可能会从弱势反弹。

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（CBC）

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