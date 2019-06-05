CBC记者Sasa Petricic在香港报道六四烛光悼念活动（CBC)

六四大屠杀三十周年，加拿大广播公司采访多名当年的亲历者

作者 亚明 |
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2019年6月5日（星期三） 15:05
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6月4日是1989年天安门大屠杀30周年纪念日。全世界的媒体都在这一天以多种形式， 回顾和评论这一历史性事件。加拿大的媒体也是如此。特别是加拿大广播公司，当天有多个广播电视专栏节目将天安门大屠杀作为报道重要内容，不仅报道加拿大华人社区举办的纪念活动，还采访当年事件的亲历者， 请当年在现场报道的记者讲述真相。

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加拿大通讯社当天发布了几十幅有关六四的照片， 包括当天北京戒备森严、香港和台湾举行的纪念活动。

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六四纪念日当天， 北京天安门广场戒备森严 (AP Photo/Andy Wong)

台湾民众观看六四纪录片（AP Photo/Chiang Ying-ying)

香港市民以烛光守夜悼念六四亡灵(AP Photo/Kin Cheung)

香港民众连续第30年在维多利亚广场举行烛光守夜活动， 悼念六四屠杀中死亡的成百上千的学生和市民。

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加拿大广播公司渥太华的电台在早间《Ottawa Morning》节目中， 采访了两位1989年在北京报道天安门大屠杀的记者， 一位是汤姆·肯尼迪， 另一位是《环球邮报》当时在中国的华裔记者Jane Wang黄明珍。他们都回顾了亲眼见到和听到的事件发展过程。

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加拿大广播公司多伦多电台的午后节目《Afternoon Drive》则采访了两位关注中国民主的有华人背景的人士，一位是来自香港、现居住在安省温莎市的社会活动家Sunjee John，另一位是多伦多中国民主联合会的召集人Cheuk Kwan先生。

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从晚上6点钟黄金时间开始， 加拿大广播公司的全国联播节目播出了多个报道。《六点世界新闻》广播节目的主持人在节目开头的新闻提要中说：“今天北京天安门广场的警戒要比平时更严，在天安门大屠杀30周年的纪念日，到处都是便衣警察。外国记者根本就不许进入广场。那次有数百， 也可能是数千人被杀事件， 在中国被严禁提起。但在香港， 有数千民众举行烛光守夜活动，撒萨•帕特里克报道说，他们不仅为纪念六四，也在担心未来”。

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CBC前记者Patrick Brown1989年曾报道六四北京的大屠杀（网络图片）

撒萨在守夜现场采访的一位香港市民说：“我们不会再像30年前那样天真，对中国共产党怀有希望”。

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另一篇则采访了六四期间在北京采访的本台记者派特里克·布朗。

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在18：30开始的深度时事报道专栏节目《As It Happened》中， 主持人采访了多伦多中国民主协会副主席Liane Lee女士。 当年她在香港大学读书期间， 曾到北京参加天安门民主运动，她说，30年来，她一直无法忘记当时的所见所闻，而最忘不了的是一位她未能拦住冲向广场，结果被枪击中死亡的男孩。

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多伦多中国民主协会副主席Liane Lee女士接受CBC的采访（CBC)

她回忆说：“六月四日天安门广场已经被军队占领，但仍有市民在周边街道抗议。士兵则向抗议者开火。我看到一位大约初中年龄的男孩， 手里攥着一块石头，正在歇斯底里地哭泣。 他边哭边说‘他们杀死了我的哥哥！我要跟他们拼了’。我竭尽全力抓住他，告诉他：’不，你不能去。这很危险’。他开始把头靠在我的肩膀上抽泣。可当一辆救护车驶过时，男孩突然从我的手中挣脱出去。边追着救护车，一边哭喊着‘哥，我哥’。大约30分钟后，我看到了被抬回来的他的血淋淋的尸体”。

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这使她觉得非常内疚，觉得是自己没能拦住这个男孩。 她觉得很难受，其它香港一起来的同学把她送到附近的救护站。后来，有车来到救护站，有人 喊让香港学生上车。 可我们都拒绝离开。 后来还是在一位女医生的劝导下才上车：“有一位女医生握住我的手，看着我的眼睛对我说，’听着，我的孩子。请上救护车。你必须安全地离开广场。我们需要你回到香港告诉全世界今晚发生了什么，我们的政府对我们做了什么”。她听了医生的话，上了救护车，搭乘香港政府租用的航班逃离北京。

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香港大学挂出的六四死亡学生照片（CBC)

她说永远不会忘记她幸存的原因。即使不得不一次次揭开心灵的创伤， 她也要告诉世界天安门广场发生了什么。尤其令她担心的是，由于中共的封锁，中国的年轻人可能会真的忘记这段历史。

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晚上9点， CBC电视台的全国新闻联播节目中再次播出了撒萨·派特里克有关香港民众举办烛光守夜活动的报道。这里是视频链接

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