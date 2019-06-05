中国驻加拿大大使在两国外交摩擦中被调离， 原因不详

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加拿大广播公司根据可靠消息，中国驻加拿大大使卢沙野将很快被调离加拿大， 出任新的职务。

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这位大使在中加两国半年多来的争端中一直展示的是一个好勇斗狠的角色。预计在卢离任后，中国也暂时不会派新大使到加拿大。因为加拿大驻北京使馆从今年1月起大使的职位就一直空缺着。

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加拿大和中国的双边关系自去年12月以来一直处于困境之中。由于加拿大根据美国的引渡请求，拘留了中国电信巨头华为的首席财务官孟晚舟。中国要求加拿大放人未成，先是拘留了两名加拿大公民：一位商人迈克尔·斯韦弗（Michael Spavor）和加拿大外交官迈克尔·科夫里格（Michael Kovrig）。前不久又以间谍罪起诉二人，以继续关押。

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曾任加拿大驻华大使的自由党资深元老约翰·麦考伦（John McCallum）因公开评论孟晚舟案件在1月被解除大使职务。

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3月，中国进一步加强向加拿大施加的压力，切断从加拿大进口的油菜籽。这个星期，中国又宣布将增加对加拿大猪肉及其制品的检查。

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目前，加拿大政府仍在权衡是否允许华为承建加拿大的5G无线网络。

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在1月份的新闻发布会上，卢沙野曾表示，如果加拿大以国家安全为由拒绝华为，那将承担相关后果。在同月， 卢沙野还在加拿大的一份报纸上撰文说，国际社会对待中国的态度反映了“白人至上”的态度。

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