中国严检加拿大猪肉让加拿大猪农担忧

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加拿大主要养猪省份萨斯喀彻温省的养猪农场主们对中国似乎出于政治原因而要严格检疫来自加拿大的猪肉感到郁闷。

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严格检疫

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星期二，加拿大农业部引用加拿大驻北京大使馆得到的消息说，中国有关当局决定不但要检查每一个运载加拿大猪肉的集装箱、而且有时采用的检查方法不是抽查、而是对集装箱里所有的猪肉都进行检查，以确保从加拿大进口的猪肉不含有非洲猪瘟病毒。

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非洲猪瘟正在中国境内一些地区蔓延。

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萨斯喀彻温省养猪农场主协会负责人Casey Smit指出，加拿大并没有发生任何非洲猪瘟疫情，这不能不让人觉得中国要严格检查加拿大出口到中国的猪肉是否有非洲猪瘟病毒是出于两国之间的政治和外交问题，就像不久前中国突然宣布禁止加拿大两大油菜籽出口商向中国出口油菜籽的事件同出一辙。

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醉翁之意不在酒

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今年3月份，中国政府有关部门以加拿大出口中国的油菜籽混有害虫的理由吊销了世界知名的油菜籽销售公司、加拿大的Richardson International 公司和 Viterra公司向中国出售油菜籽的执照。

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分析家们的共识是，中国政府禁止加拿大油菜籽进口是为了惩罚加拿大不但应美国的要求在温哥华国际机场逮捕了在那里转机的华为公司首席财务官孟晚舟，而且拒绝中国要加拿大释放孟晚舟的要求，并准许启动孟晚舟是否应被引渡给美国的司法审议程序。

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萨斯喀彻温省养猪农场主协会负责人Casey Smit说，他虽然相信加拿大食品检验局严谨的检验程序能够确保加拿大肉食品的质量，但中国政府用惩罚加拿大农牧产品出口行业的做法来帮助实现其政治目的让人沮丧。

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中国是加拿大猪肉产品的主要出口市场之一。2018年加拿大生猪和猪肉产品出口市场的前三名是美国、日本和中国；其中美国购买了34.7万吨加拿大猪肉，日本是28.3万吨，而中国购买的加拿大生猪和猪肉产品的数量是26.5万吨

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