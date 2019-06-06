啥情况？多伦多房屋销量猛升

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加拿大最大城市多伦多房地产市场的住房销售量5月份出现18.9%的大幅度上升。

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多伦多地产局星期三指出，多伦多房地产市场似乎在从买方市场转向卖方市场，出现了房屋销售量增长幅度超过房屋挂牌上市量增长幅度的情况。

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多伦多地产局的统计数字显示，5月份多伦多地区有19,386所住房挂牌待售，房屋挂牌上市量只增加了0.8%；而5月份多伦多地区有9,989所住房过户成交，比2018年5月份的房屋销售成交量猛增了18.9%。

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不过，去年5月份多伦多地区的房屋成交量是15年来最低的。

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受房屋挂牌待售量相对减少等因素的影响，5月份多伦多地区房屋平均售价上升了3.6%、达到83万8千5百加元的水平。在主要住房类型中公寓楼单元售价的增长幅度最大、达到4.9%，平均售价是59万零9百加元。

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但从5月份房屋销售量来看，表现最出色的是独立房，销售量增长了25.1%。相比之下公寓楼单元的销售量只增加了6.4%。

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