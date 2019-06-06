中国：美中贸易战升级中国将奉陪到底

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在美国总统特朗普再次表示他会下令对中国所有进入美国市场的商品征收惩罚性关税后，中国商业部发言人高峰表示，如果美方让贸易战升级，中国方面将奉陪到底，会采取必要的措施反制美国政府的贸易战升级行为。

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这位中国商务部发言人强调，是美国政府的“极限施压”手段让中美贸易谈判不进反退，今后中美贸易谈判何去何从取决于美方。

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中国政府最近采取的针对美国利益的措施包括，放风说可能会限制稀土产品销售给美国、连续发布对中国人赴美留学和旅游的预警等。

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在中国连日来升高调门抨击美国对华强权政策、侵犯中国主权之后，美国总统特朗普重申在美中贸易谈判迟迟没有进展的情况下，美国会对所有进入美国市场的中国商品征收惩罚性关税，也就是说对目前没有被征税的3千亿美元中国商品开征高额关税。

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RCI with Thomson Reuters、CBC News

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