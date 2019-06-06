加拿大交通部禁机组人员飞行前 28 天内吸食大麻

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加拿大交通部 （Transport Canada）宣布新规定，禁止飞行员、机组人员在飞行前的 28 天内吸食大麻，空中交通管制员也在新规管辖范围之内。

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加拿大航空管理局（Canadian Aviation Regulations）周四 （6月6日）宣布，加拿大航空条例要求飞行员、机组人员和空中交通管制员在工作时必须具备高度判断能力，4 周无大麻是最短的期限。

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同时，除了交通部的新规定外，各除航空公司和机场也可能对员工提出更为严格的要求。

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自从去年秋天加拿大实施大麻合法化后，加拿大交通部就大麻对员工影响的问题进行了研究。

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交通部表示，刚公布的新规定与加拿大国防部和加拿大皇家骑警对其雇员提出的规定是一致的，并有科学依据。

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加拿大交通部宣布，新规定立即生效。

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（CBC）

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