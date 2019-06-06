PEI 全省公共场所禁吸大麻，旅游业有点困惑

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

夏季来临，旅游者们即将蜂拥而至，加拿大爱德华王子岛省 （PEI）的旅游业在旅游者吸大麻的问题上有些困惑。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

爱德华王子岛省（PEI）旅游协会 （The Tourism Industry Association of Prince Edward Island ）表示，事实是，来这里的游客如果想吸大麻的话，可能根本找不到一个能合法吸大麻的地方。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

全省公共场所禁大麻

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

PEI 的法律明确规定，所有的公共场所都禁止吸大麻。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在旅馆，则是各旅馆自行决定是否允许客人在客房里吸大麻，或在户外的某个指定区域吸大麻。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

旅游协会的首席执行官Kevin Moufflier表示，他已经听到许多旅馆业主决定不允许客户在任何地方吸大麻。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，大多数游客都不喜欢闻到香烟的味或大麻的味，因此大部分旅馆都设立了禁止吸烟和吸大麻的规定。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过，有些旅馆似乎宽松一些。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Isaac MacPherson 是岛上Brackley Beach North Winds Inn and Suites 旅馆的老板，他表示，他的旅馆不允许客人在客房内吸大麻，但可以在旅馆外面吸，条件是需要距离旅馆至少4.5米（15英尺）。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Isaac MacPherson 说，既然大麻在加拿大是合法的，我认为人们就应该有能吸烟，能喝酒，能吸大麻的地方。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

露营地更开放

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

爱德华王子岛上的露营地似乎对大麻的态度更加开放。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

P.E.I. 省级公园和加拿大公园都允许露营者在他们各自的露营地吸大麻。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

PEI 一些私人露营地告诉加拿大广播公司，他们制定了相同的规定，露营者可以在自己露营的地方吸大麻。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

指定公共区域？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Shaman Ferraro 拥有一个王子岛旅游咨询公司，他帮助旅游业的公司企业了解相关的法律。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他认为，省政府应该设立允许人们吸大麻的指定公共区域。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，如果没有指定的公共区，我们就会看到人们去公园，去海滩上用大麻，因为他们没有地方可去。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

爱德华王子岛省财务部的发言人本周表示，省政府将继续监控有关政策产生的影响，以确定有哪些需求、问题以及差距。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

旅游协会的首席执行官 Kevin Moufflier 说，至今还没有听到游客对到哪里吸大麻问题的担忧，不过，这毕竟是大麻合法化后的第一个夏季。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

他说，现在下结论还早，在度过一个完整的夏季后我们会获得更多的信息，以及旅游业的重要反馈。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

（CBC / Steve Bruce）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada