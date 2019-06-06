特鲁多：期待与中国国家主席习近平直接交流

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加拿大总理特鲁多说，他期待在20国峰会上有机会和中国国家主席习近平直接交流。今年的20国峰会将于本月28日至29日在日本大阪市召开。

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特鲁多是在法国出席诺曼底战役75周年纪念活动后说上述这番话的。他表示，两名加拿大公民无故被中国长期关押“是我们最关注的”，另外加拿大政府也在关注中国对油菜籽和其他加拿大产品采取的行动。

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反对党催促特鲁多寻求和习近平直接对话。但特鲁多此前一直表示应首先由双方有关官员进行沟通。外长弗里兰德不久前表示，她数次尝试和中国外长王毅进行会谈，但没有成功。

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CBC星期三报道说，中国驻加拿大大使卢沙野将被调任。前加拿大驻华大使赵普（Guy St-Jacques）等分析人士认为，这对加中关系不是一个好迹象。前加拿大驻华大使麦家廉（John McCallum）今年1月被撤换后，加拿大一直没有任命新大使，而是让驻北京大使馆副馆长尼科尔（Jim Nickel）暂时代理。

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华为财务总监孟晚舟去年12月初在温哥华转机时被加拿大警方应美国引渡要求拘留。加中关系自那时起陷入紧张。前加拿大外交官康明凯（Michael Kovrig）和加拿大商人斯帕弗（Michael Spavor）在北京被逮捕并被指控间谍罪名。中国停止进口加拿大油菜籽，海关加强了对大豆和加拿大肉类产品的检查。

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目前孟晚舟引渡案正在审理中。此案可拖延数月甚至数年。

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（RCI with CBC News）

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