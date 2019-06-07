周末网络广播（2019年6月7-9日）

作者 吴薇 |
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2019年6月7日（星期五） 16:30
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本周报道精选
六四大屠杀三十周年，加拿大广播公司采访多名当年的亲历者（亚明）

(AP Photo/Jeff Widener, File)

6月4日是1989年天安门大屠杀30周年纪念日。全世界的媒体都在这一天以多种形式， 回顾和评论这一历史性事件。加拿大的媒体也是如此。特别是加拿大广播公司，当天有多个广播电视专栏节目将天安门大屠杀作为报道重要内容，不仅报道加拿大华人社区举办的纪念活动，还采访当年事件的亲历者， 请当年在现场报道的记者讲述真相。加拿大通讯社当天发布了几十幅有关六四的照片， 包括当天北京戒备森严、香港和台湾举行的纪念活动。

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六四是中国的分水岭和转折点：加拿大华裔学者谈六四（吴薇）

三十年来，香港每年都在6月4日举行烛光守夜活动。（PHILIP FONG/AFP/Getty Images)

1989年6月3日，全副武装的军人和坦克冲破市民的拼死阻拦，分几路向北京市中心推进，6月4日凌晨到达天安门，武力清场。这场持续一个多月的抗议活动，因学生和市民付出的生命，以“六四事件”之名载入了历史（亦称1989年天安门民主运动）。加拿大华裔学者赖小刚认为，这次事件是中国的分水岭和转折点。六四的枪声毁掉了中国领导人对自己制度、政策和能力的信心，同时也使中国民众抛弃了理想主义。

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加拿大学校性侵学生问题并未缓解（方华）

Anna Côté 13岁时被学校音乐教师性侵 / CBC

虽然加拿大等西方国家维护女性权益、反性侵、反性骚扰的运动已经取得了长足的进展，但在学校针对女孩的性侵问题并没有得到缓解。加拿大广播公司报道说，根据保护儿童免受性侵危害的维权组织加拿大儿童保护中心Canadian Centre for Child Protection的统计数字，过去17个月中有108件性侵儿童的事件被举报，平均不到一个星期就有一件对学生性侵施暴的事件发生，这与过去20年平均每年发生的学校教师对学生性侵事件的数量相同。

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YouTube博客：开始清除纳粹分子、否认大屠杀者和白人至上主义者的视频（沈二）

YouTube今天在其官方博客上发布了一篇题为“我们正在进行消除仇恨的工作”的帖子。这个世界上最受欢迎的视频网站开始反击网站上的激进势力。长久以来，由于网站算法造成了激进力量膨胀，Youtube激进人群利用来作为建设视频社区的利器。这篇博客表示，YouTube在2018年“进行了30多次内容政策更新”。

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MMIWG调查结论：加拿大种族灭绝土著人（方华）

Fred Chartrand/Canadian Press

在经过近三年的公众调查、听取了2千多人的证词、耗资9200万加元后，失踪和被谋杀土著人女性Missing and Murdered Indigenous Women and Girls inquiry调查报告加东时间6月3日星期一上午9点钟被公布。这份报告得出的结论是，过去几十年几千名土著人女孩、成年女性失踪和被谋杀是加拿大存在的针对土著人种族灭绝问题的反映，她们是种族灭绝的牺牲品。

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加拿大是在蓄意消灭原住民吗？调查委员会报告中“种族灭绝”一词引起争议（吴薇）

(CP/Darryl Dyck）

“种族灭绝”这个词非同一般。尽管针对某一个宗教或种族群体的暴力行为在全世界层出不穷，但是被定性为种族灭绝或种族屠杀的事件在近代史上只有寥寥数起，例如犹太人大屠杀和卢旺达图西族大屠杀。甚至连南京大屠杀是否应算作种族屠杀还是军事行动也还存在争议。加拿大对原住民真的犯下了种族灭绝罪吗？许多人提出了不同看法。

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一周图片报道

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