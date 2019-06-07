加拿大东部开始有专门机构研究人口贩运问题

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加拿大警方知道东部长期存在人口贩运问题，大多数是年轻女孩子被从大西洋省份送到蒙特利尔、多伦多等大城市卖淫，偶尔也有人被强迫做工，而人贩子从中获利。

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以前加拿大也有一些团体和个人关注人口贩运的受害者，但由于人口贩运都是秘密的地下运作，所以很难发现受害者，为他们提供帮助。

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这个星期，由加拿大““唐纳加拿大人基金会”资助的一个专门机构在哈利法克斯成立。它的宗旨就是关注人口贩运问题，努力找到其地下渠道，以便减少因此受害的人。

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该机构名为“加拿大终结人口贩运中心”，首任执行长是芭芭拉·戈斯（Barbara Gosse）女士。她说：“在人口贩运问题上，我们目前的相关统计很不完全。

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去年， 加拿大统计局公布了一份有关人口贩运问题的分析报告：2009年时每年约50起，但到2016年，已增加到340起。这还仅仅是被警方发现的案例。而在这七年的时间里，新斯科舍省总共破获了63起人口贩运案，若按人口平均数计算，约为10万分之2.1. 这是相当高的比例了。而其中有58起发生在哈利法克斯市。

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警方慢慢了解到，人口贩运的一个中转站就在新斯科舍省的Truro镇，它位于从哈利法克斯到多伦多的路上。在过去两年里，这里破获的人口贩运案件有20起，被贩运的大多数是14岁到22岁的女孩。

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当地一个保护受性侵犯妇女的组织说，他们是从四五年前开始发现人口贩运问题的。

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各地警方虽然也会收集人口贩运的案件资料，但通常都是当地管当地区域的，既不能与其他地区比较，也不能了解整体情况。因此，格斯女士说：“成立这个专门机构是第一次系统地研究这一问题”。

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该组织希望经过努力，到今年底能基本完成初步调查，发现人口贩运的渠道和基本规律，然后采取针对性的措施。

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