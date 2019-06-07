地上撒金子能再现百年前淘金热吗?

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加拿大西北部育空特区一百多年前曾经兴起了长达几十年的淘金热，有不少人在这里圆了发财梦。

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当年育空淘金热的中心道森市Dawson City现在仍然到处是当年淘金热的遗迹，让游客们能够体会和想象当年淘金热的盛况，但再想在这里找到黄金金块已经是非常罕见的事情。

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不过育空特区道森市的旅游组织Klondike Visitors Association推出了一个要重现当年淘金热并吸引游客的项目，这就是用众筹资金10万加元购买金块撒到当年河边淘金场地的办法吸引游客去像当年的淘金客那样尝试自己的运气。

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在1897年，被称为Klondike Gold Rush的淘金热把成千上万人吸引到道森市寻找金子，有些人在这一淘金热中成了百万富翁。

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RCI with Sidney Cohen · CBC News

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