魁省政府给家庭医生发奖金，鼓励家庭医生多接病人

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魁北克政府推出了一个奖金制度，以鼓励家庭医生接纳更多的病人。

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省政府与省级家庭医生联合会（Federation of Family Physicians）合作，每年能看 750 名患者的医生将额外获得 7,500 加元的奖金，而每年能看 1000 名患者的医生则将获得 15,000 加元的奖金。

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接纳弱势患者（如老年人、慢性病患者和精神病患者）的医生，奖金的数额会增加一倍。

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17.5万人没家庭医生

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魁北克省卫生部长 Danielle McCann 表示，这样做的目标是让 175,000 多名没有家庭医生的魁北克人能有家庭医生。

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她告诉加拿大广播公司，我认为很多家庭医生更愿意以依赖一个医学团队的方式工作，团队中的其他成员，如执业护士，应该能够承担起更多的工作，从而使医生有时间来看更多的病人。

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目前，家庭医生预计把 40% 的时间用于治疗住院的病人。

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省卫生部长说，省政府正在与医院以及专科医生进行合作，寻找能帮助家庭医生减轻一定负担，更多的接纳病人。

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新报酬系统

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魁北克省省长弗朗索瓦·勒格特 （François Legault）曾经批评过医生的高报酬，认为专科医生的薪酬过高。

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他说，政府正在改进医生的报酬制度，家庭医生将根据自己拥有的病人数量和提供的服务次数来得到报酬。

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家庭医生联合会（Federation of Family Physicians）的主席路易斯·戈丁（Louis Godin）医生表示，他相信此举将对医生、对医生接纳患者的能力都会产生积极影响。

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但是，他认为让 175,000 多人获得家庭医生的目标可以实现，但不能说百分之百。

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戈丁医生说，我们将尽最大努力来尽可能多地接纳患者。

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（CBC）

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