法院明年1月开庭审理孟晚舟引渡案

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加拿大广播公司报道说，不列颠哥伦比亚省高等法院决定在2020年1月20日开庭审理孟晚舟引渡案。

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孟晚舟辩护团队的律师David Martin认为，法庭最快能在明年10月份结束庭审过程，能够在孟晚舟被捕两年内审结引渡案，这将是创记录的速度，因为孟晚舟引渡案非常复杂；这位律师强调快速审结孟晚舟引渡案对加拿大民众和对加拿大国家都有好处。

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孟晚舟并没有出席这次法庭确定庭审日期的听证。

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今年47岁的孟晚舟作为华为公司首席财务官面对美国司法机关13项犯罪指控。

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与孟晚舟引渡案庭审几乎同时进行的是另一法庭审理程序。孟晚舟律师团队以不符合双重犯罪的原则为理由、要法庭裁决美国引渡孟晚舟的要求不符合加拿大法律、因而无需开庭审理孟晚舟引渡案。

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孟晚舟律师团队的论据是，美国对孟晚舟和华为公司的指控围绕美国对伊朗实施的贸易禁运法规，而加拿大并没有类似的法规；换句话说孟晚舟在美国受到的犯罪指控在加拿大并不是犯罪行为。

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