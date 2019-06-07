先减后增：魁北克省政府计划增加接收移民

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魁北克省政府计划在今后几年增加每年接收移民的数量。移民部长巴莱特（Simon Jolin-Barrette）星期五（6月7日）表示，到2022年，魁北克省将接受49500到52500名新移民。这个数量和上一任自由党政府过去三年里每年接受的移民数量相仿。

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但是，本届魁省政府自竞选时期就信誓旦旦，要把该省每年接受的移民数量减少五分之一，即从五万多减少到四万。这也是省移民部为今年定下的移民接受指标，为此不惜把以前收到的1万8千份技术移民申请作废（后因受到法律挑战而作罢）。省政府今年2月份提交的移民法改革2号法案尚在审议中。

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魁省政府计划增加接受的主要是经济类移民，家庭团聚移民和难民属于联邦管辖范围。今年魁省接受的经济类移民预计最多占59%。省政府的目标是在2022年把这个比例提高到65%。

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巴莱特表示，今天宣布的计划只是一个供省议会讨论的草案，公众咨询将从8月12日开始。

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魁北克省计划每年接受的移民数量：

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2019年：38000人到42000人

2020年：41500人到44500人

2021年：44500人到47500人

2022年：49500人到52500人

（RCI avec Radio-Canada, Romain Schué）

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