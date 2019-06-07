最长寿的加拿大人去世，享年114岁

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艾伦.吉布（Ellen “Dolly”Gibb）星期三（6月5日）在安大略省诺斯贝市的一家养老院去世，享年114岁。根据美国Gerontology Research Group的统计，她不仅是全加拿大，也是整个北美最长寿的人。在全世界范围内，她排名第9。

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艾伦.吉布1905年出生在曼尼托巴省，结婚后搬到安大略省。据艾伦.吉布的家人介绍，她的长寿应归功于经常步行，热爱家庭和基因。她的五个兄弟姐妹也都活到90多岁。另外，她的身体非常好，没有任何慢性病。

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她在丈夫1968年去世后一直孀居。她身后留下一个80岁的女儿，还有9个孙辈，22个曾孙辈和12个玄孙辈。她在有年龄记录以来的加拿大人当中是第五长寿的。

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（RCI with CBC News）

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