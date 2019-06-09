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租衣服的行业正在腾飞，一些大零售连锁店已经开始扩展服装租赁业务。

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因租不到衣服而创业

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Rent Frock Repeat是加拿大的一个服装租用公司，于 8年前成立，开始从事的是出租设计师设计的衣服，主要是用于婚礼等重大场合的服装，现在，这个公司的业务已经扩大到出租日常服装，以满足市场需求。

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Rent Frock Repeat公司的两位创始人Kristy Wieber 和 Lisa Owen 说，8年前，她们被邀请参加一个婚礼，但两人都不想花上数百加元买一件只穿一次的衣服。

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她们在网上找到了一家名为 Rent the Runway 的美国服装租赁公司，但该公司不向加拿大递送租用的衣服。

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Lisa Owen 说，这个时候，我们两个人一下子就有了这个主意，决定开办自己的租贷衣服公司。

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2011年，Rent Frock Repeat 开始营业，客户每次可租用礼服 4至8天，价格从 40加元到595加元不等，具体价格取决于每件礼服的零售成本。

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现在，该公司的业务已经扩大到租赁日常服装，从西装外套到裙子，从裤子到衬衫，应有尽有。

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而且，公司采取月度会员制，每月交99加元到199加元，以每月收到 4-6件衣服，会员可以随时暂停，也可以更换选择的衣服。

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美国公司已有数百万客户

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加拿大广播公司报道说，美国的衣服租贷公司 Rent the Runway 已经拥有数百万美国客户。

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这个美国公司于 2009 年首次推出特色服装租赁服务，现在也已经扩展到提供日常服装的租贷业务，客户每月交 159 美元，可以获得 “无限制” 的租衣选择。

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今年3月，Rent the Runway公司宣布已经从投资者那里融资筹集了1.25亿美元，这使该公司的市场价值达到10亿美元。

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租衣服服务采用的是 “网租”形式，客户在网上选择衣服，公司递送给他们，客户用完衣服后邮寄回公司，公司对衣服进行清洗或干洗，然后发送给下一位客户。

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服装连锁店看到潜力

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传统的服装连锁店也看到了租衣服的潜力。

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Urban Outfitters 创建了一个名为 Nuuly 的分支机构，将在这个夏天为女士推出了服装租赁服务。 Nuuly 表示，其仓库和配送中心将包括 “由经验丰富的洗衣技术人员操作的最先进的洗衣设备”。

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CaaStle 公司专门为此类零售商提供服装租贷平台，在过去一年中，美国的传统零售商 – 包括 Ann Taylor，Vince Unfold，American Eagle 和 Express，都开始使用由 CaaStle 公司提供的技术。

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CaaStle的创始人兼首席执行官Christine Hunsicker表示，对于传统零售商而言，租衣服务能吸引新的客户，有些卖的不好的样式，拿出来租贷却很受欢迎。

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到目前为止，CaaStle平台上的零售商都没有加拿大业务。

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Christine Hunsicker 说，我们对加拿大的市场有很大兴趣，大概12到18个月后我们会向国际市场扩展。

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对于地球来说，租衣服可能更为环保，减少了服装浪费，减少了垃圾，减少了对环境的影响。

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（Jacqueline Hansen/CBC）

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