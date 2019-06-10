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特鲁多：加拿大2021年起禁用一次性塑料用品

作者 黎黎 |
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2019年6月10日（星期一） 12:21
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加拿大总理贾斯汀·特鲁多 （ Justin Trudeau）正式宣布，加拿大将从 2021 年开始禁止使用一次性塑料用品。

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星期一（6月10日），特鲁多在蒙特利尔市郊外 Mont St-Hilaire 的 Gault 自然保护区（Gault Nature Reserve ）宣布了这一消息。

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(Paul Chiasson/Canadian Press)

诸多塑料制品将被禁

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加拿大政府禁用塑料物品的清单尚未最后确定。

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但一位政府消息人士告诉加拿大广播公司，被禁物品将包括一次性塑料袋、塑料水瓶、塑料吸管、塑料餐具、饮料搅拌器、快餐容器、由发泡聚苯乙烯制成的杯子等物品。

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(Mark Baker/The Canadian Press)

特鲁多表示，联邦政府正在安装欧盟的模式来确定应被禁止的塑料用品单子，欧盟于今年3月投票决定，禁止使用氧化降解塑料制成的产品，如袋子。

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他还说，联邦政府将责令制造和销售塑料产品的公司来承担回收塑料废物的责任。

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Photo: iStock / Daisy-Daisy

各国采取行动遏制海洋垃圾

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加拿大环境与气候变化部 （Environment and Climate Change Canada ）称，加拿大人每天扔掉的塑料袋超过 3400 万个，这些塑料袋通常最后被送进垃圾填埋场，可能需要长达 1000 年的时间才能腐烂。

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去年 6 月在魁北克省 Charlevoix 举行的 G7 峰会上，加拿大和另外四个主要经济体签署了海洋塑料宪章，同意寻找处理海洋塑料垃圾的方法。

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Photo: Getty Images / Milos Bicanski

签约方同意采取措施来遏制塑料污染，其中一些国家设立了减少塑料消费的法律。

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由加拿大环境部委托咨询Deloitte和ChemInfo Services进行的一份报告发现，2016年，加拿大只回收了9% 的塑料废物，87% 塑料垃圾最终送到填埋场地。

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菲律宾退回加拿大垃圾

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(Greenpeace)

最近，在菲律宾滞留了 6 年的一批加拿大垃圾成了加拿大的外交噩梦，菲律宾退回了这批垃圾，加拿大也因此上了国际头条新闻。

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今年 5 月 30日，69 个装有恶臭垃圾的集装箱在菲律宾的苏比克港（Port of Subic）被装上船，目前正在返回加拿大的途中，预计将在 6 月底抵达加拿大。

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加拿大政府为此将花费 114 万加元。

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加拿大广播公司报道说，装有加拿大垃圾的集装箱是于 2013 年和 2014年抵达菲律宾的，集装箱的标记是可回收塑料，但菲律宾海关当局检查了这些集装箱，发现其中约三分之二是普通生活垃圾，包括电子垃圾和用过的尿布。

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最初有103个集装箱，装有约 2,500 吨废物，但菲律宾于2015 年开始在当地处置了34 个集装箱，在遭到公众的强烈抗议后停止处置。

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在打了 6 年的外交战后，菲律宾最终得以运走加拿大垃圾，菲律宾 EcoWaste 联盟 （EcoWaste Coalition）发表声明说，这是 “法治、道德和环境的一场胜利”。

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(Ari Trofeo)

EcoWaste 联盟的国家协调员 Aileen Lucero 说：

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菲律宾不是世界的垃圾场，我们再也不允许其他国家来贬低我们的尊严，破坏我们的健康和环境。

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（CBC，CP）

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