百万港人示威当日，加拿大也有数百人到中领馆前抗议

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星期天，上百人在中国政府驻温哥华和多伦多总领馆前举行抗议示威，谴责香港拟议中的引渡法。

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香港拟议的这项法律将允许把北京想要逮捕的人从香港引渡到大陆关押受审。港府计划在这个月底提交给立法会表决。而立法会中有很多议员都是北京选定的。

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这项法律引起港人强烈不安。星期天在香港爆发了大规模抗议示威活动。组织者声称有一百万人参加，警方的估计则为24万人。

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温哥华中国总领馆前的抗议者打着的标语上写着“反送中，抗恶法”，并高呼“香港民主”的口号。据估计目前在温哥华有7万多香港移民。他们中有很多的亲朋好友仍在香港，都对香港要按大陆要求引渡北京想逮捕的人士感到担忧。

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一位名叫斯蒂凡·陈（Stephen Chan）的先生说：“今天的港人正在对未来失去希望，他们这次的抗议活动就是表示已经受够了”。这位先生还说，当他看到游行示威者中也有很多年轻人时，他觉得非常好。

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多伦多中领馆前面的抗议者都打着黄色雨伞，那是2014年香港“雨伞运动”的标志。他们在领馆前高呼抗议口号， 举着的标语牌上有漫画， 也有抗议文字。

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“逃犯条例”遭到了来自香港民主人士和工商团体的广泛批评，被认为将会导致香港失去司法独立。因为此前北京政府若想抓捕香港异议人士，只能在他们去大陆时下手，偶尔也会在他们去东南亚国家旅行时偷偷抓捕。例如几年前香港书店的老板，就因出售大陆禁书被中共秘密逮捕。

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但香港特首林郑月娥无视来自各界的批评，坚持要在立法会通过这一法律。因此引发周日的大规模抗议示威。

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