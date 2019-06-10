努纳乌特双胞胎姐弟同一天再得儿女， 且有一对双胞胎

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在努纳武特的萨尼奇卢克（Sanikiluaq）地区，有一对原住民双胞胎姐弟，今年29岁。姐姐叫克里斯蒂娜（Christina），弟弟叫克里斯（Chris）。俩人一起上学长大，一起骑自行车，也同时高中毕业。后来都有了各自的家庭。

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5月30日这一天，姐弟俩在相差不到一个小时的时间了，在相聚很远的不同地区同时又有了孩子。所有人都感到有些惊讶。包括姐弟俩的母亲莎拉。 她说：“这真是太神奇了，我们很难想到会发生这样的事情”。

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弟弟克里斯的女儿出生于上午11点，是在本地一个诊所。 那里虽然属于努纳乌特区，但是在哈德逊湾东部， 是靠近魁北克省的一个大岛。姐姐克里斯蒂娜则在温尼伯的医院生了一对双胞胎女孩，时间是12点和12点15分。

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更奇妙的是，本来克里斯女友凯莉（Kelly Naulalik）的预产期是5月26日，而克里斯蒂娜的预产期是6月9日， 结果一个推迟了4天，一个提前了9天。

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姐弟俩的母亲莎拉说，全家人兴奋了一个星期，之后才慢慢安定下来。她希望夜里可以多睡一会了。她根据自己的经验说：“照看抚养双胞胎会很忙乱，很辛苦。 当然也有好处， 两个孩子一起做一切事”。她对克里斯蒂娜说：“你必须要有耐心，你只能一次做一件事，即使有两个婴儿”。

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而克里斯蒂娜说，她的双胞胎女儿长得并不一样， 各有独特的脸型和细部。 而且性格也不相同， 姐姐马凯拉（Makaila）喜欢要吃的，而妹妹布莱娜（Brianna）喜欢睡觉。

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克里斯蒂娜和她的同居伴侣都有双胞胎的家族史， 她的叔叔甚至是三胞胎。

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克里斯蒂娜此前已有5个孩子， 最大的儿子今年已经10岁。而弟弟克里斯此前也已经有5个孩子。

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