“别老拿我外祖父说事”：前萨斯喀彻温省长的外孙警告安大略省长福特

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前萨斯喀彻温省长汤米.道格拉斯（Tommy Douglas）被誉为加拿大全民医疗保险之父，是加拿大最著名的政治家之一。安大略省进步保守党议员麦克劳德（Lisa MacLeod）上月底在撰文为本党财政措施辩护时提到了道格拉斯，称他肯定会和进步保守党意见一致。这引起了道格拉斯的外孙、演员萨瑟兰德（Kiefer Sutherland）的不满。当他看见安大略省长福特（Doug Ford) 在推特上转发麦克劳德的话，还用上了道格拉斯的照片时，终于忍不住了。

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萨瑟兰德星期一（6月10日）在推特上告诉福特，道格拉斯和他完全不一样，他把自己的政策和道格拉斯的放在一起比较是一种冒犯。萨瑟兰德要求他停止用自己外祖父的照片和名字来宣传自己的政策纲领。“我了解汤米.道格拉斯，而你，先生，不是汤米.道格拉斯。”

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他最后还补充说：福特很幸运，因为他母亲不怎么上推特。萨瑟兰德的母亲雪莉.道格拉斯（Shirley Douglas）也是一个演员。

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麦克劳德在推特上回击说，当个政治家比在电视上演政治家困难多了。福特办公室在回应CBC采访请求时表示，安省过去十五年都在乱花钱，他们对自己的财政政策感到自豪。

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（RCI with CBC News）

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