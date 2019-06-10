多伦多猛龙队是否夺冠？特鲁多和美国众议院议长佩洛西打赌

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多伦多猛龙队首次打进NBA总决赛后，今晚是否能战胜金州勇士队一举夺冠？加拿大总理特鲁多和美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）为此打赌，各自投下一份“友好赌注”，赢者将获得对方赠送的当地美味特产。

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如果今晚猛龙队胜，佩洛西将送给特鲁多一篮她所在的州的特产，包括旧金山的吉尔德利巧克力，加州葡萄酒，杏仁和核桃。如果勇士队胜，她将得到一蓝选自加拿大各地的美味。

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特鲁多说，猛龙队正在创造历史，巧克力和一杯加州葡萄酒正好可以庆祝猛龙队首次夺冠。佩洛西也不示弱，她说，比看金州勇士队夺冠更爽的事就是一面看一面享受加拿大的美味。

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今晚是猛龙队和勇士队的第五场比赛。前四场猛龙队三胜一负。这意味着猛龙队今晚如获胜即夺冠。如果是勇士队获胜，双方还需要再苦战两场。

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（RCI with CBC News）

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