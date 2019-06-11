加拿大推出鼓励青少年参加篮球运动的项目

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星期一在北美职业篮球决赛第五场比赛中，多伦多猛龙队以105比106一分之差不敌金州勇士队，没有能够问鼎总冠军。但此次猛龙队能够打入总决赛，而且在前四场比赛中有两场打败了称霸北美蓝坛的勇士队， 已经在加拿大掀起一股篮球热。

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北美职业篮球联合会与加拿大篮球协会借此时机，在加拿大创立了一个职业男篮加拿大青年领袖委员会（The Jr. NBA Canadian Leadership Council）。成立这一团体的目的就是努力在加拿大培养年轻的篮球运动员。

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委员会中有很多篮球明星，包括奈史密斯纪念名人堂的成员史蒂夫·纳什（Steve Nash），加拿大女蓝球星起亚·纳尔斯（Kia Nurse）和猛龙队前锋帕斯卡·萨卡姆（Pascal Siakam），还有前任女队主教练艾莉森·麦克尼尔，前男队主教练史蒂夫·康查尔斯基、负责运营和培养球员的猛龙队副总裁特丽莎·瑞斯迟（Teresa Resch）。

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NBA和加拿大篮球协会同时宣布将原来的两个青少年篮球组织合并为一个，在全国300多个社区设立分支机构。猛龙队将主要支持安大略省的相关活动。

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加拿大篮球协会总裁兼首席执行官格伦·格伦瓦尔德（Glen Grunwald）在一份声明中说 “对于加拿大这些社区的儿童和家庭而言，这是一个好消息。我们希望能有更多的人参加篮球这种更有趣，更安全的体育运动。他的入门训练适合所有年龄的人”。

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