蒙特利尔新尚普兰大桥月底能否开通还是个谜

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蒙特利尔市新尚普兰大桥 Samuel De Champlain Bridge 到底什么时候能通车，现在仍然是个谜。

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这个星期一 (6 月 10日 )，联邦政府基础设施部长 François-Philippe Champagne 在蒙特利尔表示，新桥月底通车应该没问题，但他仍没有给出具体的日期。

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他说，蒙特利尔与南岸之间的这座大桥将分两个阶段开通，先开通一个方向，之后是另一个方向。

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然后，从南岸通往蒙特利尔的方向本应在 6 月 3 日通车，现在日期已过，却什么动静都没有。

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承办方面临重罚

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联邦部长 François-Philippe Champagne 重申，负责新大桥项目的集团 SSL 因开通延误而面临重罚。

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SSL 集团由工程/建筑公司 SNC-Lavalin 牵头，该集团赢得了价值 42 亿加元的建设新尚普兰大桥的合同，原定的通车时间为去年的 12 月份。

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根据合同，在开通延误的情况下，延误的前 7 天，每天罚款 10 万加元，7 天后的延误是每天罚款高达 40 万加元，延误罚款的上限为 1.5 亿加元。

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联邦政府基础设施部长表示，我们希望与 SSL 集团之间有公平公正的解决方案，但我们当然要维护我们的权利，并将要求建设商履行其责任。

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（CP，CBC）

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