我们是否能和塑料包装一刀两断？

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加拿大总理特鲁多本星期宣布，加拿大将从2021年开始禁止一次性塑料制品。实际上在民间，一些普通加拿大人已经开始采取自发的抵制行动，一些商家也在跟进，至少是为拒绝塑料包装的顾客提供方便。但是有分析人士认为，塑料包装之所以广泛存在是因为它的实用和安全性。要和它“一刀两断”并不容易。这不仅需要零售业和食品加工业的共同努力，而且消费者也要愿意为此买单才行。

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世界上是有这种人的：了解塑料污染的严重性以后，再扔塑料垃圾就有负罪感

家住魁北克省圣贡斯唐市的索尔女士（Tippi Thole）不碰一次性塑料制品已经一年了。她在网上开了一个博客，和网友分享自己的经历。博客名为“小小垃圾箱”（tinytrashcan.com）。准确地说，应该是“小小垃圾盒”。她在接受CBC主持人Anna Maria Tremonti采访时说，没有了塑料垃圾，再去掉用作堆肥的果皮菜叶等厨余材料，她现在每个星期要扔的垃圾可能用一个杯子就能装下。用手抓的话，也就一把而已。

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索尔在了解到塑料污染的严重性以后，感到自己必须要做点什么。她不可能把所有事情都丢下去清理海洋里的塑料垃圾，但是至少可以不再制造它们。这是她去年的新年愿望之一。她研究了自己的垃圾桶，找出各种她原本可以不送进垃圾填埋场的东西。她说，一开始的时候需要一点努力，因为你必须找到替代塑料包装的东西。但是一旦找到了，生活实际上跟以前一样方便。

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索尔说，她去普通超市买菜的时候带着自己的袋子，需要买米、面和油的时候就去散装店或“零包装店”。她甚至连买肉都让店员给她直接放进一个自带的罐子里。如果是买外卖或是在餐馆吃完饭需要打包，她也用自己带的盒子或瓶子。

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那么别人对此的反应如何呢？索尔说，实际上一开始的时候，最大的反应来自她自己。因为要做和别人不一样的事，她感到有点拘谨不安。但是她从没有被店员拒绝过。如果她解释一下原因，还会得到夸奖。

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如果有人愿意仿效，索尔的建议是，你可以先从一样东西开始，例如不再买瓶装水，或者买菜时不再用商店的塑料袋。一个目标达到了再转向下一个。但这并不需要持续努力。一旦形成习惯，避免塑料包装就成了很自然的一件事。

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消费者是否愿意为拯救地球多付钱

现在卖散装谷物甚至散装油和牛奶的店在加拿大城市里越来越多。大型连锁超市Metro上个月宣布魁北克的所有旗下商店将允许顾客自带容器。但是达尔豪斯大学的食品政策专家查理布瓦（Sylvain Charlebois）说，塑料包装对商家的好处是成本低，对消费者来说方便并且容易保持食品清洁。要取代它并不容易。最大的问题不是技术，而是成本。

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查理布瓦认为，塑料污染和气候变化一样涉及面很广。塑料垃圾主要的主要来源是包装，尤其是食物的包装。索尔在采访中提到，她去超市从来不去中间的货架。查理布瓦说，正是那些货架上的食品的包装构成了塑料污染的主力军。要解决这个问题，需要零售业，餐饮业，食品加工业和消费者的共同参与和共同努力。

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他介绍说，实际上，取代塑料包装的技术现在已经存在，有的设想很有吸引力，例如制造可以用作堆肥材料的包装，甚至本身就是食物的包装。查理布瓦一直在和一些从事包装革新和制造的新兴公司进行合作。他说，这些公司研发出的产品很好，很环保，但是也比塑料包装成本高30%到50%。它们面临的最大挑战不是技术，而是消费者是不是愿意为了消灭塑料包装而多付钱。没有消费者的支持，这些公司在市场上就生存不下去。

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（RCI with CBC News, The Current, Anna Maria Tremonti）

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