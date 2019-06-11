俄罗斯受煤矿污染地区妇女发视频请求加拿大将他们视为环境难民

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加拿大广播公司驻俄罗斯的记者克里斯·布朗（Chris Brown）在社交媒体Youtube上看到一个视频，是俄罗斯中部受煤灰污染城市的居民感到非常无助，转而向加拿大总理特鲁多提出请求，希望加拿大能把她们视为环境难民，接收她们。

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发布视频的妇女们来自吉斯里沃斯克（Kiselyovsk）地区，那是一个有9万多人口的小城市，以开采煤矿为经济支柱。视频中有数十名女性站在荒野中，轮流阅读写好的请愿书，讲述当地的煤灰污染，表达无法忍受的心情，并呼吁加拿大能帮助他们。

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一位年轻女子在视频中读出她写的声明说：“我们向加拿大尊敬的特鲁多总理呼吁，我们在俄罗斯的生活条件太难以令人忍受了。希望您帮助我们，接受我们为环境难民”。

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该地区的经济以煤炭开采和加工为主，产量约占俄罗斯全国供应量的60％。而且煤炭开采都是在地表上进行的。挖煤的露天矿曾经与人们的住房保持一段，但随着开采的扩展，挖掘机工作地点离人们居住的地方正越来越近。

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居民们长期以来抱怨环境标准和执法不严，使他们的生活变得很艰难。尤其是冬季，他们在社交媒体上发布照片，显示了“黑雪”从天而降。汽车、房屋和牲畜都被盖上了厚厚的煤灰。

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一位开木工房的业主克拉夫琴科（Nadezhada Kravchenk）指着被煤灰盖在下面的汽车对记者说：“你看，我们的房子和汽车都被煤灰覆盖了”。

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三个孩子的母亲Lyubov Nuriyeva说，她不敢让孩子出门，有时只能好几天呆在家里。这是孩子们无法忍受的”。

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随着春天积雪慢慢消失，居民们说他们正面临另一种新的危险，就是废弃煤场的自燃。有时就在离房屋几米的露天矿中，会冒出滚滚烟雾。人们每天就要生活在烟雾和有毒气体之中。

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记者想从当地官员处了解烟雾的来源以及为什么煤炭会自燃，一位副市长展示出一种既难过又无奈的表情。说：“没有人知道究竟是在地下发生了什么。有时会有一个下沉的洞，有时候会有裂缝，有时会有烟雾冒出来”。

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至于当地妇女如何想起来向加拿大求助，因为当地报纸上刊登了一个叫“移民加拿大”的组织的文章，其中说加拿大的气候与当地相似，但更清洁，没有这么严重的污染。文章中说，“我们之所以选择加拿大，是因为那里的气候与我们地区相似。这样政府就不能说我们是想搬到温暖的国家了”。

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录制视频的这些妇女们说，加拿大的难民制度承认“基于社会理由的歧视”，这应该也适用于他们。在这段长达12分钟的视频中，有自称母亲和祖母的妇女还表示，如果给她们机会，他们会努力工作为加拿大的经济做出贡献。

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其中一位妇女说： “我们可以对加拿大有用。在俄罗斯我们只是被遗忘了，成了多余的、无用的人”。

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还有一位似乎是组织者的女士说，他们已向加拿大驻莫斯科大使馆发出正式信函寻求帮助。信中还提到了煤矿的经营者以及政府监管机构互相包庇。以至于使煤灰污染的问题越来越严重。

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而实际上，这些妇女能来加拿大的可能性很小。因为加拿大的难民法中没有任何条款提到会保护受困于污染的人，特别是他们仍生活在自己的国度。

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记者也就此询问了加拿大移民及难民部长艾哈迈德·胡森（Ahmed Hussen）。 他说：“加拿大目前的移民及难民法规定义是以联合国的难民公约为基础的， 主要是保护那些受到迫害的政治难民”。收听 CH_Report_3-20190611-WRC30

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