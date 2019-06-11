降低血胆固醇：研究显示白肉并不比红肉更健康

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根据一份刚刚发表在《美国临床营养学杂志》上的研究报告，白肉并不比红肉更能降低血胆固醇。这个结果和以往营养学界关于鸡肉比猪牛羊肉更健康的说法不同。

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为了观察不同种类的蛋白质对血胆固醇水平的影响，研究人员设计了六种不同的食谱，让113人分成六个组进食，结果发现“白肉组”和“红肉组”的血胆固醇水平并无不同。

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主持这项研究的克劳斯医生（Ronald Krauss）说，这个结果意味着，想降低血胆固醇的人必须用植物蛋白代替动物蛋白，而不是用白肉代替红肉。

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这也正是加拿大卫生部的新版食品指南所建议的。根据加拿大统计局的数据，40%的加拿大成年人血胆固醇偏高。

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但并不是所有营养学界中人都同意这项研究结果。有些人认为参与试验的人数太少，还应有进一步的研究才可下最后结论。加拿大家禽饲养业更是称这项研究属于“危险的科学”。

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克劳斯则说，关于饮食习惯的数据一向来自问卷调查，仅凭受访者自述。但这一次的研究是真的控制参加者的饮食并检验他们在不同食谱作用下的血胆固醇水平。

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（RCI with CBC News）

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