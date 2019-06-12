魁北克省长将责令魁省水电局返还客户 $15亿

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加拿大广播公司报道说，预计魁北克省政府将责令隶属于省政府的魁北克水电局 Hydro-Québec 向客户返还总共 15 亿加元的费用。

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返还的形式将不是退钱，而是通过冻结和限制电费提升的途径。

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近些年来，Hydro-Québec 的盈利超过了魁省能源署（Régie de l’énergie）所授权的回报率。

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加拿大广播公司报道说，魁省政府本周三 （6月12日）将在省议会提交一项法案，规定魁省水电局在下一年冻结电费增长，并在之后四年内电费仅按通货膨胀率的幅度提升，通过这种间接补偿的途径，将最终把 15亿加元的资金返还到魁北克人的口袋中。

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星期二（6月11日），魁省水电局 Hydro-Québec 拒绝就此事发表评论，说议案尚未提交到省议会。

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上个月，加拿大纳税人联合会 （Canadian Taxpayers Federation）的向魁省政府提交了一份请愿书，上面有大约 75,000 个签名，请愿书要求省政府赔偿水电局的客户。

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（Radio-Canada，CBC）

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