香港警方暴力驱逐示威者（CBC)

加拿大媒体关注香港警方暴力驱逐抗议示威者

作者 亚明 |
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2019年6月12日（星期三） 13:30
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从加拿大东部时间星期三早上开始，加拿大广播公司的电台、电视新闻节目和网站上都以多种方式报道香港正在发生的警方暴力驱逐抗议者的事件。CBC驻香港的记者在现场连线报道，新闻网站开通了报道最重大新闻时才使用的视频现场直播。而电视新闻节目中，不同的主持人分别采访了在抗议现场的加拿大籍香港人、在多伦多的支持香港民主的团体负责人、以及香港民主党领袖李柱铭。

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加拿大籍香港歌星何韵诗在现场接受CBC的卫星采访说：“我们当时在街上非常平静地抗议，没人有不好的举动。警察过来要我们离开，然后就向人群发射催泪弹”。

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加拿大的“多伦多团结支持香港”团体负责人Mimi Lee女士在CBC演播室接受主持人采访时说，如果引渡法在香港实施，那就意味着香港居民人人都可能被要求引渡给中国大陆，由他们摆布。那些不同意共产党统治的人就会被以经济罪或危害国家安全罪等模棱两可的罪名逮捕，关押。她说：“周三晚上香港警方对待示威者的方式，与1989年中国政府在北京的所作所为完全一样”。

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CBC电视新闻节目还采访了香港知名律师李柱铭。他认为，该法案允许香港的犯罪嫌疑人被送往中国大陆接受审判，这代表着香港将失去司法独立，认可北京加强控制和侵犯公民自由。他认为，加拿大政府也会遇到麻烦。他说：“如果这个法案在香港获得通过，那加拿大政府也会面临一系列问题。因为有差不多50万加拿大公民或生活在香港，或往来于香港和加拿大之间。尽管官方的统计数字是30万”。

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周末数万港人街头抗议“送中法”后，并未能阻止港府在周三提交立法机构审议的计划。因此从周二晚上开始，又有民众在立法会外聚集。到周三，抗议的规模越来越大。数千人围住香港立法会，阻挡了出入口。抗议者们在市中心的一条主要道路上推翻了路障，并与大楼外的警察发生争执。

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香港警方专员卢伟忠告诉记者，一大群蒙面抗议者冲到香港金钟区周围的道路上，开始向警察投掷金属屏障等物品。卢称这是暴动，因此警员使用了警棍、胡椒喷雾、橡皮子弹、高压水枪和催泪瓦斯。

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加拿大广播公司的记者Saša Petricic在香港街头报道说，一位公交车司机把车停在了十字路口，堵塞了交通。一位名叫马可的抗议者表示，他希望这次的抗议行动可以说服郑月娥政府搁置“逃犯条例”。

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多数抗议者不敢透露他们的名字，许多人戴着口罩，这反映了香港民众担心当局会秋后算账，包括今后面临旅行禁令和其他后果。

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很多抗议者担心，“送中法”将严重损害香港的法律独立性，而这正是香港与中国大陆之间差异的底线。

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2014年4月，香港爆发一场争取普选的“雨伞革命”抗议运动后，就有九名领导者被判有罪。

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今年5月，德国接受了两名香港人的政治庇护申请。这是近年来西方民主国家第一次接受来自香港的政治难民。

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另一位香港律师兼林氏管理咨询委员会成员Ronny Tong Ka-wah表示，周日的抗议表明民众对香港政府缺乏信任，部分原因是林郑月娥是由北京选中的，而不是民众选举的。立法委员会包括一大批亲北京立法者。但是，唐也认为：“我们需要获得北京的信任和信心，这样才能让我们获得政治改革的自由”。唐先生还说。 “北京不希望香港成为颠覆他们权利的基地。可我很遗憾地说，香港正在这样做”。

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