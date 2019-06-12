加拿大两名妇女在加纳被绑架后获救

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本月早些时候在加纳被绑架的两名加拿大妇女于星期三（6月12日）获救。

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加纳新闻部表示，于周三早些时候在位于中南部的 Ashanti 地区进行了营救行动。

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加拿大政府在给加拿大广播公司的一封电子邮件中确认了两名加拿大妇女获救的消息。

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之后，非政府组织 Youth Challenge International 公布了这两名妇女的名字，她们是 Lauren Tilley 和 Bailey Chitty。

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新不伦瑞克大学的学生

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加拿大广播公司报道说，Lauren Tilley 和 Bailey Chitty 年龄分别为19 岁和 20 岁，她们是新不伦瑞克大学的学生，前往加纳是给非政府组织 Youth Challenge International 做志愿者。

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6月4日晚上，她们在首都 Accra 的 Kumasi 地区高尔夫俱乐部 Kumasi Royal Golf Club遭到绑架。

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星期三，非政府组织 Youth Challenge International 在新闻发布会上表示，目前这两名妇女都处在安全中，受到加纳警察和政府的保护。

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该组织还说，Bailey和Lauren正在接受专业人士的情感和心理支持，医学检查报告显示她们没有受伤。

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加拿大全球事务部 （Global Affairs Canada ）发言人 Guillaume Bérubé 在电子邮件中说，由于 ”隐私法“ 的规定，以及对这两位加拿大人的尊重，不会披露更多的信息。

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加拿大全球事务部还表示，加拿大的领事官员也在为这两位妇女及其家人提供协助。

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凌晨营救

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在周三的新闻发布会上，加纳新闻部长 Kojo Oppong Nkrumah 就营救行动向记者们提供了更多细节。

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他说，加纳的保安部队在当地时间周三早上5点之前包围了两名人质被关押的地点，凌晨5点15分，保安人员进行了营救行动，逮捕了 5 名加纳人和 3 名尼日利亚人，其中一名嫌犯受了轻伤。

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Nkrumah 说，目前正在进行审讯程序。

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他还表示，加纳政府没有跟劫持人质者讨论或支付赎金，也没有外国人参与营救行动。

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加拿大大西洋沿岸对绑架做出反应

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在加拿大大西洋沿岸，在 Lauren Tilley 和 Bailey Chitty 获救的消息出来后，很多人松了一口气。

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在新不伦瑞克省的省议会，绿党领袖大卫·库恩 （David Coon ）情绪激动，祝贺加纳官员为救出这两名妇女所做的努力。

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加拿大广播公司（CBC News）也要求采访新不伦瑞克大学（University of New Brunswick ），但大学表示不会就这一绑架事件发表评论。

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大学发言人Natasha Ashfield在电子邮件的声明中说:

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大学不会公开发布有关此事的任何评论，我们要求我们的社区也这样做，我们非常高兴看到两名学生成功获救，但我们需要尊重学生及其家人的隐私。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加纳打击绑架行动

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加拿大妇女被绑架，是一个月内在 Kumasi 地区发生的第二起外国人被绑架事件。

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早些时候一名印度公民也被绑架，并被救出。

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加纳总统发誓要严厉打击绑架活动，以确保加纳对旅游者是安全的。

（CBC）

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