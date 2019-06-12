加拿大顾问委员会报告：建议实行全民药品保险

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一个由加拿大联邦政府任命的顾问委员会星期三（6月12日）提交报告，建议在加拿大建立一个涵盖全体国民、单一支付的公共药品保险制度。

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报告建议分两步实行全国药保：2022年元旦开始报销第一批常用处方药，2027年元旦加入第二批。为此需成立一个新的药品管理部门，由该部门定下药保涵盖的处方药清单。在加上第二批药品后，全民药保每年将耗资150亿加元。

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委员会在去年一年里研究了各种药保模式，听取了三万多加拿大人和团体的意见。顾问委员会主席霍斯金斯（Eric Hoskins）说，实行全民药保将每年节省50亿加元的处方药费用。

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根据加拿大议会预算办公室向委员会提供的数据，2015年，加拿大的处方药支出大约为285亿加元，其中私营保险计划报销了131亿加元，省级公共保险计划报销了107亿加元，个人支付47亿加元。

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霍斯金斯曾经担任安大略省卫生部长。加拿大保守党领袖希尔（Andrew Scheer）表示，由前安大略省长韦恩（Kathleen Wynne）的一个前内阁部长提出的任何计划都会受到加拿大人的怀疑。

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对报告关于每年节省50亿加元的计算，希尔说，他不相信有人会认为自由党政府能省钱。

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（RCI with CBC News，Kathleen Harris）

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