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大麻厂味道污染成新公害

作者 方华 |
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2019年6月13日（星期四） 10:07
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大麻合法化后加拿大一些地区的居民遇到了新问题，这就是大麻的空气味道污染。

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新问题

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大麻味道很浓，不但抽大麻会产生味道、大麻生长和加工时也会产生很强的味道，如果是大规模的大麻种植和加工则其产生的味道就更大了。

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与加拿大首都渥太华紧邻的魁北克省Gatineau市东郊Masson-Angers街区一位女性Virginie Roussin就是深受附近Hexo大麻种植场味道污染之苦的居民。

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Hexo 在Masson-Angers地区的大麻种植场 / Radio-Canada

Hexo在Masson-Angers地区的大麻种植场是个有130万平方英尺的大型大麻种植场，供应魁北克省差不多三分之一的大麻需要量。

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Virginie的烦恼

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Virginie Roussin等Masson-Angers街区的居民们抱怨说，自从Hexo大麻种植场开始运营以来，场区通风系统排出的带有强烈大麻味道的气体让他们无法像往常一样正常的生活。

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Virginie Roussin告诉加拿大广播公司记者说，她有个5岁的男孩，整天生活在大麻味道中让她担心害怕；Hexo公司还要把大麻生产能力加倍，空气味道污染问题会更加严重；她对大麻工场排出的强烈大麻味道非常生气，因为Hexo公司在建厂前举行的居民咨询活动中说工场排出的气体不会有大麻味道。

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Virginie Roussin举例说，上个星期天她带孩子外出时把儿子卧室的窗户打开了一点并关上了儿子卧室的房门，结果晚上回来时儿子房间里充斥着大麻味、就像是有人刚刚在其房间里抽了根大麻烟。现在弥漫在空气中的大麻味道让Virginie Roussin不敢开窗、也不敢把衣服晾在屋外。

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Virginie Roussin担心自己和她五岁儿子的健康问题 / Radio-Canada

Virginie Roussin自己也常常感到嗓子发痒，她担心长期生活在满是大麻味道的空气里会让自己和孩子的身体健康受到伤害。

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大麻公司怎么说

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Hexo公司发言人Caroline Milliard在回答记者问题时说，大麻是自然植物，其生长过程中散发出的味道对人体无害、吸入含有大麻味道的空气不会让人兴奋；因为能让人有飘飘欲仙感觉的大麻中的四氢大麻酚（THC）必须要燃烧或加热后再被吸入才能被人体系统吸收。

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这位Hexo公司的发言人特别指出，他们公司使用的是符合加拿大卫生部规定标准的高效碳过滤器、并对大麻废料进行堆肥处理以减少空气排放的味道。

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不过Hexo公司证实，公司方面已经与联邦、魁北克省和Gatineau市三级政府官员讨论了大麻种植场附近居民对大麻工场味道问题的抱怨。

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Gatineau市长Maxime Pedneaud-Jobin认为，问题并没有严重到需要限制大麻种植场在Gatineau经营的程度，Hexo大麻种植场所在的Gatineau东郊是人口密度较低的街区，该公司已经承诺采用更先进的空气排放和过滤技术已减少排放空气中的大麻味道。

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特鲁多自由党政府负责大麻合法化事务的部长Bill Blair则表示，他相信在有关政府机构和Hexo大麻种植公司的共同努力下，Gatineau市东郊Masson-Angers街区居民抱怨的空气中大麻味道过浓的问题能够得到解决。

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大麻味道影响健康？

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加拿大安大略省公共卫生厅Public Health Ontario (PHO)审查了空气中大麻味道对人体健康是否有负面影响的问题，结果是到目前为止几乎没有这方面的科学研究结论；虽然现有的分析显示，空气中过于明显的大麻味道会让承受能力低的人出现嗓子痛痒和头痛的问题，但这仍然属于“讨人厌”的问题、而不是“让人病”的问题。

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RCI with Judy Trinh · CBC News

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