(Eric Gaillard/Reuters)

人力短缺导致工资上涨，加拿大人的收入多了

作者 黎黎 |
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2019年6月13日（星期四） 16:01
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在劳动力大幅减少的情况下，加拿大人的工资上涨终于超过了通货膨胀率。

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最新的数据显示，人手短缺正在 “帮助” 加拿大人变得更有钱。

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(Valentin Flauraud/Reuters)

加拿大广播公司的资深专栏记者 Don Pittis 撰文写道，如果你发现自己的工资没有上涨，那现在是该 “跳槽” 的时候了。

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根据传统的经济规则，人力短缺会导致工资上涨，就像石油短缺推高原油价格一样。

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平均工资增长 2.8%

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过去的一些年失业率居高不下，雇主不愁找不到人，加拿大人的工资也一直是原地踏步。

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现在的情况不同了，统计局的最新证据显示，今年 5  月份失业率降到 5.4%，为 43 年最低点，与此同时，工资也开始增加，工资整体增长率为2.8%。

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加拿大今年 4 月的通货膨胀率是  2%， 工资增长首次超过了通胀率，意味着加拿大人能真正放到口袋里的钱也多了。

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(Steven D’Souza/CBC)

安大略省工资上涨黯然失色

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Don Pittis 写道，如果你的工资增长率低于当前 2% 的通货膨胀率，实际上你在变穷，因为你的收入赶不上生活成本的增长。

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这正是让安大略省公立部门的雇员感到失望的原因，安省政府宣布，在未来三年内省雇员的加薪幅度为 1%。

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朱莉娅·波拉克（Julia Pollack）是美国加利福尼亚州的劳工经济学家，她也同时关注加拿大的就业统计数据。

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她表示，高工资与雇员的高质量是相连的因素，她把安大略省政府的雇员薪酬计划与新加坡的进行了对比，在新加坡，公立部门的工作人员的薪酬很高，这有助于确保公立部门能招聘到并保留住最好的员工。

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提升工资对经济有利

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朱莉娅·波拉克拥有哈佛大学的学历，她认为，工资 “膨胀” 一点可能对经济有利，但私立领域的经济学家们往往不同意这一观点，认为低工资才能使经济强劲。

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(Dusan Petkovic/Shutterstock)

波拉克说，工资上涨是提高人们实际消费和生活水平的途径。

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她接着说，如果你认为自己的工资增长不够，现在这个劳动力短缺的时期，是跳槽的好时机。

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她说，平均而言，跳槽可以使一个人收入增加 7% 或 8%，这是个不小的比例。

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劳动力过剩会导致贫困

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Don Pittis 写道，与此同时，相反的情况是劳动力过剩，劳动力过剩可以让最勤劳的人陷入贫困，正如美国著名作家杰克·伦敦（Jack London）在 1903 年出版的 “The People of the Abyss” 一书中所描述的一样。

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出书前，杰克·伦敦到英国伦敦贫困的东区与穷人一起度过了 6 个星期，他在书中指出，过多的工人把收入推得如此之低，使一些家庭饿死在街上。

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他还写道，当时北美的劳动力短缺，北美的工人与英国同行业的工人相比，薪水更高，吃得更好，他们的工作质量也更高。

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杰克·伦敦写道，在工作方面，生活水平高的人总是比生活水平低的人要做得更多，也做得更好。

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（Don Pittis / CBC）

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