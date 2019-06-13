Tim Hortons 与 Beyond Meat 达成协议，提供人造肉早餐三明治

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加拿大最大的咖啡连锁店之一蒂姆·霍顿（Tim Hortons ）与人造肉公司 Beyond Meat 达成协议，在全国范围内销售无肉早餐三明治。

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Tim Hortons 周三 （6月12日）宣布，加拿大全国范围内的 4,000 个 Tim Hortons 门店开始提供新型早餐三明治，采用Beyond Meat的人造肉肉饼制作。

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去年夏天，Beyond Meat 与汉堡连锁店 A＆ W达成协议，出售人造肉产品，很快就供不应求。

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现在，Tim Hortons 成为第二家在加拿大提供该产品的快餐店。

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Beyond Meat 的人造肉肉饼是一种以植物为基础的肉类替代品，近年来这类产品的受欢迎程度正在飙升。

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年轻的食客们需求正在转型，越来越多的年轻人在摒弃肉类，转为素食或半素食。

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除了年轻人外，高昂的肉价、吃肉过多对健康的影响等因素都在推动消费者们转向人造肉产品。

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（CBC）

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