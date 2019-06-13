特鲁多任命加拿大第一位妇女、和平与安全大使

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加拿大总理贾斯汀·特鲁多( Justin Trudeau) 任命了加拿大的第一位妇女、和平与安全大使（ Ambassador for Women, Peace and Security）。

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新大使杰奎琳·奥尼尔（vJacqueline O’Neill）曾经在多个国际关系机构中任职，她的新任外交职务旨在于推进加拿大自由党政府女权方面的外交政策。

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奥尼尔还将就如何保护妇女和未成年女性的权利向政府提出建议。

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自2011年以来，杰奎琳·奥尼尔一直在联邦政府中担任促进妇女和平与安全的顾问，并参与了北约、欧洲安全与合作组织以及联合国有关性别与安全政策的制定。

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杰奎琳·奥尼尔还是 “罗密欧·达莱尔制止儿童兵项目”（Romeo Dallaire Child Soldiers Initiative）的联合创始人，此项目的目的是争取终止武装冲突中使用 “娃娃兵” 的现象。

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（CP，CBC）

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