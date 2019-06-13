香港“反送中”示威：一香港团体发起接力绝食

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香港民众反对《逃犯条例》修订的抗议活动仍在继续。一个名为“性别公义委员会”的团体发起了接力绝食。到目前为止有20名参加者，多是高校师生和文化艺术界人士。参加者名单在持续更新中。该委员会的声明说：“我们一班由艺术家、学者、文字工作者等组成的普通市民，决定绝食来抗议政府坚持修例，以及警方暴力对待市民。…… 我们希望透过绝食来中断日常，以抵抗未来香港人在日常生活中所受的极大冲击。”

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参加者之一、香港教育大学社科系讲师黎明（Minnie Li）在接受CBC的越洋电话采访时说，这次接力绝食将持续103小时，以对应6月9日大示威的人数103万。在谈到为何反对《逃犯条例》修订时，她表示自己在大陆生活了23年，太了解那里的法律，不相信被遣返到大陆的人会得到公正的审判。

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据香港医管局公布的数字，截至6月13日下午5点，共有81名示威者受伤，他们的年龄最小15岁，最大66岁。目前仍有7人在医院接受治疗。

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6月12日，香港。（PHILIP FONG/AFP/Getty Images)

黎明说，这次示威，警察格外凶狠，“他们非常有激情，我不明白是为什么。”香港警务处处长卢伟聪在记者招待会上则说，警方用“适当武力”回应示威者。他还表示，目前警力足够，不考虑出动解放军。

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中国驻加拿大大使馆星期四发表声明，要求加拿大“谨言慎行”。声明说，加方有关人士就香港修例发表不负责任的错误言论，对香港事务不停说三道四，“我们对此表示强烈不满和坚决反对。”

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6月15日更新：香港特首林郑月娥召开新闻发布会，宣布暂缓修订《逃犯条例》，继续征询社会各界对修例的意见。

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（RCI with CBC News，As It Happens）

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相关链接：CBC采访接力绝食参加者黎明（英语）

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