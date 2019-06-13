因揭露黑幕遭报复的魁北克农学家可以恢复职位：省农业部表态

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魁北克省农业部长拉蒙塔涅（André Lamontagne）星期四（6月13日）表示，五个月前被解雇的农学家罗贝尔（Louis Robert）可以恢复原来的职位。同一天上午，副部长马克.迪翁（Marc Dion）宣布辞职。

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这两件事是魁省公民保护专员对此事的调查报告公布之后的连锁反应。这份报告对魁省农业部提出了尖锐的批评，认为该部官员没有按照保护公共机构曝料者的法规行事。

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罗贝尔原是魁省农业部的资深农学家，因向记者揭露农药生产商干预农药研究的黑幕而被农业部调查，随后在今年年初被解雇。此事激起农学界，该省农场主，工会和几个反对党的一致抗议。拉蒙塔涅迫于压力，不得不道歉，并请公民保护专员对此事进行调查。

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（RCI avec Romain Schué, Anne Marie Lecomte）

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