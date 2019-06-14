周末网络广播（2019年6月14-16日）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

各位朋友，欢迎收听浏览加广中文台的周末网络广播节目, 我是方华, 与我一起在播音室的有本台的吴薇和沈二。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

欢迎网友和听友们发表评论和看法，我们的电子信箱是China@rcinet.ca，我们的新浪微博是“加拿大国际广播-中文”；欢迎关注我们的网站 www.rcinet.ca，还有我们的Facebook 加拿大国际广播 – 加拿大国家中文频道；在每周五北美东部时间上午9点半，我们会有脸书直播Facebook Live; 加广出品的加拿大新闻移动App已经可以在谷歌和苹果应用商店免费下载。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在今天的节目里，我们谈谈这个星期我们节目中的几篇报道。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

我们是否能和塑料包装一刀两断？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大总理特鲁多本星期宣布，加拿大将从2021年开始禁止一次性塑料制品。但是有分析人士认为，塑料包装之所以广泛存在是因为它的实用和安全性。要和它“一刀两断”并不容易。这不仅需要零售业和食品加工业的共同努力，而且消费者也要愿意为此买单才行。吴薇报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

印度留学生打工超时面临遣返， 5万人请愿呼吁修改留学生打工政策

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

近几年，加拿大接收的国际留学生急剧增加。2018年就已超过了60万，他们在加拿大生活，给大学交学费，每年为加拿大经济贡献超过80亿加元。在加拿大留学的学生，并不都是富家子弟，他们有的需要打工。按照加拿大的政策，外国留学生在校学习期间可以申请工作许可，在校外打工，但每周在校外工作时间不能超过20小时。可有些留学生为交学费，不得不增加打工的时间。这就有被抓到的危险。亚明报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

我那温柔的母亲曾是一名果敢的特工：一个英裔加拿大女兵的故事

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

上个星期，蒙特利尔市民娜迪亚.默多克（Nadya Murdoch）和家人一起前往法国，去朱诺海滩中心参观一个由加拿大战争博物馆主办的展览：“战争中的伟大女性”。她已故的母亲索尼娅.达尔图瓦（Sonya d’Artois）是这个展览介绍的人物之一。索尼娅在二战期间是英国特工部队SOE的成员，在诺曼底战役打响前被空投到法国敌占区执行任务。那时她刚满二十岁。吴薇报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

大麻厂味道污染成新公害

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

大麻合法化后加拿大一些地区的居民遇到了新问题，这就是大麻的空气味道污染。与加拿大首都渥太华紧邻的魁北克省Gatineau市东郊Masson-Angers街区一位女性Virginie Roussin就是深受附近Hexo大麻种植场味道污染之苦的居民。方华报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

以上是我们从加拿大国际广播电台一周的节目中为您选播的几篇报道，我们今天的节目就到这里，谢谢您的收听，希望听到您的看法和建议，祝您健康愉快，下次节目见！

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

一周图片报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada