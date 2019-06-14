阿省农场主冒险救小猫头鹰，危险就来自猫头鹰父母的俯冲攻击

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

现在正是小猫头鹰出壳后练习飞行的季节。阿尔伯塔省一位农场主不顾受到成年猫头鹰攻击的危险，救出了一只被卡在谷仓平台架子支柱中的小雏鹰。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这位名叫马特·索耶（Matt Sawyer）的农场主偶尔发现一只小猫头鹰卡在了谷仓机械平台上的两根栏杆之间，开始以为它已经死了。但当他走近时，看到它还活着，只是可能因为挣扎了半天，已经没有力气，躺在了那里。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

索耶说：“我真的很高兴这只小猫头鹰还活着。于是就和同事商量，要把它救出来”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他和姓雷（Ray）的同事商量了一下，决定拍下视频。“因为我们总是试图在农场拍些有趣的视频，放到社交网站上”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

索耶知道猫头鹰的爪子很锋利，就先找到一副焊接用的厚手套戴上，但没想到需要戴头盔。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

当时他可以看到上空有两只猫头鹰飞来飞去，他猜想那是小猫头鹰的父母。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

当他走上平台去解救小猫头鹰时，他听到了天上两只猫头鹰开始尖叫。随后两只成年猫头鹰开始俯冲下来攻击他。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

索耶说：“一只俯冲到我左边，另一只在我身后”。当他转过头去时，正好与它们目光相遇。接着就感到猫头鹰的翅膀煽到了他的背上。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在雷拍摄的视频中，索耶也发出一声令人毛骨悚然的尖叫。那就是他被攻击时害怕被猫头鹰的爪子抓到。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但这并没有阻止他解救小猫头鹰的行动。索耶说，“我动作很轻地抓住了小猫头鹰的翅膀，以防止小猫头鹰挣扎晃动”。然后将小猫头鹰慢慢往上移。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

而这一过程中，他被俯冲的成年猫头鹰攻击了三次。拍视频的雷也遭到猫头鹰妈妈的攻击。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

当被夹在铁管缝里的小猫头鹰被救出来后。猫头鹰妈妈停止了攻击。两人也离开去吃午饭。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

等午饭后回来时，他们发现猫头鹰父母和小猫头鹰还在那里，并呆在一起。但他这回没敢再过去。因为成年猫头鹰看到他们时又开始尖叫着扑棱翅膀。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说：“我远远地比划了几下，想鼓励小猫头鹰从平台上跳下来，然后又拍了一张照片，就离开了”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada