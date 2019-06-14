六四梦魇萦绕不去：港妈反送中集会，不愿做“天安门母亲”

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香港当地时间星期五（6月14日）晚上，数千名香港母亲在遮打花园举行集会，向反送中示威者表示支持，同时呼吁香港特区政府停止修订《逃犯条例》。一位发言者说，香港妈妈这个叫法让她想到“天安门母亲”，但参加反送中示威的年轻人不是暴徒，港妈也不愿做第二代天安门母亲。

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“天安门母亲”是一个由在六四事件中丧生青年的母亲组成的团体。在反送中示威抗议爆发之前，香港民众刚刚为六四三十周年举行过烛光守夜活动。六四事件如同一个萦绕不去的梦魇，数次被示威者提起。参加接力绝食活动的香港教育大学讲师黎明本周接受CBC采访时说：“大家祈祷六四不要在香港重演。”

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在6月12日的抗议示威中在警察和示威者之间劝说的陆锦城在向警察喊话时也提到“不想这里变成天安门广场”。她恳求警察撤退，呼吁双方“各让一步”。但是她并没能阻止警察发射催泪弹，自己也被喷了一脸辣椒水。她也在今天的集会上发言，再次呼吁警察在动手时记得每个人都有母亲。

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陆锦城向警察喊话的情景被拍摄并传到网上：

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香港警方称反送中示威属于暴动，并敦促示威者离开。今天香港基本恢复平静，但6月16日星期天可能会再次发生大规模抗议活动。

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香港是加拿大公民最多的亚洲城市。至少三十万香港居民拥有加拿大国籍。加拿大外长弗里兰德本周三发表声明，对香港《逃犯条例》修订表示关注。中国大使馆次日发表声明，抗议“加方人士不负责任的错误言论”。

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6月15日更新：香港特首林郑月娥召开新闻发布会，宣布暂缓修订《逃犯条例》，继续征询社会各界对修例的意见。

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（RCI with CBC News, CP, HK01）

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