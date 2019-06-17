联合国：应调查加拿大种族灭绝土著人问题

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联合国人权事务高级专员Michelle Bachelet米歇尔.巴切莱特呼吁加拿大联邦政府对针对土著人的种族灭绝问题进行调查。

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联合国介入

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不久前刚刚公布的加拿大土著人失踪和被谋杀女性问题的公共调查报告得出的结论是多年来加拿大一直存在针对土著人的种族灭绝问题。

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联合国人权事务高级专员米歇尔.巴切莱特指出，根据加拿大土著人失踪和被谋杀女性问题公共调查报告，加拿大政府过去和现行的政策、行为和在某些问题上的不作为，等于是对土著人在进行种族灭绝、触犯了国际法；为此联合国人权事务高级专员署呼吁加拿大政府对这一严重的问题进行调查处理，并落实上述调查报告中列出的建议，特别是在全国范围内解决土著人就业、住房、教育、医疗保健和安全保障方面存在的歧视性和不平等问题。

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种族灭绝

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联合国人权事务高级专员米歇尔.巴切莱特这个星期还将到访加拿大首都渥太华，与联邦政府总理特鲁多和一些联邦政府高级官员进行会谈。原来会谈定下的议题是推动改善一些世界性的人权问题如男女平等问题，但在刚刚发布的土著人女性失踪和被谋杀问题公共调查报告得出加拿大针对土著人实行种族灭绝政策的情况下，这一问题也成了联合国人权高级专员与加拿大总理特鲁多会谈中要讨论的问题。

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加拿大一些人权组织也在敦促联邦政府尽快采取措施解决土著人面临的人权问题。大赦国际加拿大分部的Jacqueline Hansen指出，人权组织要经过几十年的努力才能换来联邦政府同意对土著人女性失踪和被谋杀的问题进行公众调查，这实在是可悲的事情。

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加拿大不列颠哥伦比亚大学UBC的法学教授Mary Ellen Turpel-Lafond认为，加拿大总理特鲁多公开表示认同土著人女性失踪和被谋杀问题公共调查委员会得出的“加拿大种族灭绝土著人”的结论，等于是启动了有关国际机构要对此进行调查的程序。

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后果严重

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这位UBC大学法律教授对土著人女性失踪和被谋杀问题调查委员会如此泛泛的使用“种族灭绝”这一带有严重后果的词汇感到担心，认为应该准确和严谨的使用种族灭绝这样的词汇。

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根据加拿大在1948年签署的联合国反种族灭绝行为的公约，加拿大政府承认对土著人有种族灭绝行为，这会招致有关国际机构的调查和起诉。

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在联合国之前，另一个国际组织美洲国家委员会也要求加拿大联邦政府对种族灭绝土著人的问题进行调查。

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曾经在哈珀保守党政府中先后担任过联邦司法部长、国防部长和外交部长的Peter MacKay认为，加拿大对本国土著人进行种族灭绝的问题会给加拿大的国际声誉带来严重负面影响，让加拿大当选联合国安理会非常任理事国的希望难以实现。

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加拿大麦吉尔大学国际法教授、前联合国海牙国际法庭检察官Payam Akhavan认为，在加拿大对本国土著人进行种族灭绝的情况下，加拿大很难再告诉别的国家应该如何重视和保护人权。

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不过这位麦吉尔大学教授承认，在如今世界上杀戮平民、践踏人权问题比比皆是的情况下，有太多的人已经麻木，如果没有像种族灭绝性屠杀这样的词汇在新闻报道中被使用，似乎已经引不起人们的关注。

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RCI with Olivia Stefanovich · CBC News

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