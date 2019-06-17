多数加拿大人认为应限制接收移民

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最新的民意测验显示，多数加拿大人认为联邦政府应该限制每年接收的移民人数。

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这一由Leger民意调查公司所作的调查显示，63%的加拿大人认为加拿大社会容纳和吸收新移民的能力已接近饱和，因此联邦政府应该限制其每年接纳的移民数量；而认为应该重视接纳新移民以满足加拿大经济发展需要的加拿大人的比例只有37%。

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自由党联邦政府移民和难民事务部长Ahmed Hussen对于加拿大人对接收移民持越来越负面的看法表示担心；说他从加拿大全国各地了解到的第一手情况是，有太多的雇主招不到足够的工人。

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Ahmed Hussen承认一些加拿大移民聚集的城市出现住房短缺和公共服务设施紧张的问题，但认为解决这些问题的办法不是减少接收新移民、而应该是投入更多的政府资金提供住房、改善交通设施、增加提供社会服务的能力，等等。

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许多经济专家认为，积极接纳移民是保证加拿大经济健康发展的关键因素之一。

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RCI with Teresa Wright · The Canadian Press、CBC News

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