北京面临考验：港人再次大规模示威

在6月9日星期日香港百万人走上街头反送中示威大游行之后一个星期,6月16日有更多的港人走上街头要求废除“送中法案”、并要求香港特首林郑月娥下台。有报道说,有约2百万人参加了616游行示威。

在这之前,香港特首林郑月娥仓促改变调门,宣布港府无限期推迟对被称为“送中”法案的逃犯管理条例审批程序、并对港府在推出上述法案的过程中与香港民众欠沟通的问题表示了道歉;似乎希望这一招能够降低港人的火气。

但参加616大示威的香港民众显然不买账,他们的诉求从“停止审议送中法案”提升到废除恶法、特首林郑月娥下台的高度。

北京的中国中央政府面对突然失控的香港局势进退两难。如果强硬对待如此众多的示威港人,则会被国际社会指责中国在香港实行强权政治、践踏民主,并会面临国际社会政治、经济双管齐下的惩罚措施;如果答应港人的要求,则会留下只要反对人数够多、港人就能够否定中央决策的先例。

这次香港民众反送中大示威发生在六四天安门流血事件30周年和美国特朗普政府与中国贸易战面临升级的敏感时刻,习近平政府如何应对受到世界的密切关注。

有不少具有加拿大公民和移民身份的人在香港居住。

RCI with The Associated Press、CBC News

