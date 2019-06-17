蒙特利尔新尚普兰大桥将在加拿大日通车

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在几次延误之后，蒙特利尔市和南岸之间的新尚普兰大桥 （Samuel De Champlain Bridge）将在加拿大日 Canada Day 之际全部通车。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道说，新大桥将分两个阶段通车。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

6 月24 日魁北克省庆节之际，大桥从南岸至蒙特利尔市的方向将首先开放，一周后，7月1日加拿大日之际，从蒙特利尔至南岸的方向将通车。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

大桥落成的开幕式定于 6 月 28 日举行。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

就在上个星期，联邦政府的基础设施部长 François-Philippe Champagne 还没有说明大桥通车的具体日期。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他当时重申，大桥项目的承建方 SSL 集团将因工程延误而面临重罚。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

SSL 集团由工程/建筑公司 SNC-Lavalin 牵头，该集团获得了价值 42 亿加元的建设新尚普兰大桥合同，原定的通车时间为去年 12月份，之后推迟到今年的 6月 3日，但这些承诺都未能兑现。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据合同，在出现延误的情况下，延误的前7天，每天罚款10万加元，7天后的延误是每天罚款高达40万加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

延误罚款在 1.5 亿加元封顶。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CBC，Radio Canada）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada