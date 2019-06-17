多伦多人倾城出动，庆祝猛龙队NBA夺冠

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星期一 （6月17日），多伦多成千上万的人涌入市中心，参加猛龙队 Raptors 赢得 NBA 总冠军的胜利大游行。

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这一游行于上午10点从位于 Exhibition Place 的 Princes’ Gates 开始，球迷们组成的人流缓缓前行。

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猛龙队的球员们分别在 5 辆双层公共汽车的顶层，球员 Kyle Lowry 举着 Larry O’Brien 奖杯，而 Kawhi Leonard 则举着他的 MVP奖杯。

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庆祝大军将在下午汇集到多伦多市政厅前的 Nathan Phillips Square，举行庆祝集会。

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多伦多的许多公司星期一都给雇员放假，让雇员去参加游行和集会。

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（CBC，Radio Canada）

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