以冲刺速度扫货50秒可以收获多少，作何用途？让这对加拿大夫妇告诉你

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一些超市有时会举行促销竞赛，优胜者的奖品是在一个规定时间段和金额上限以内所能放进购物车的所有商品。卡尔加里市的一对年轻夫妇最近就赢得了这样一场竞赛。他们获得了50秒钟的“扫货”时间，获赠商品的总额上限是500加元。

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妻子尚塔尔.勒鲁（Chantal Leroux）在接受CBC记者Sarah Rieger采访时说，她在社会服务机构工作，深知食品银行的重要性，因此想到要利用这个机会为食品银行做点贡献。她的想法获得了丈夫雷恩.华伦（Ryan Warren）的赞同。两人根据食品银行需要经久耐放食品的特点事先制定了主攻方向，然后由跑得比较快的华伦代表两人出战。

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疯狂扫货50秒后，气喘吁吁的华伦超额完成任务，在购物车里放进了598加元的罐头、麦片、咖啡、尿布……。超市也慷慨了一回，没有要他们付多出来的钱。

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华伦意犹未尽，又和当地公司联系，筹得1500加元，一并送到当地的食品银行。

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（RCI with CBC News, Sarah Rieger，Helen Pike）

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